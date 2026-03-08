Más de 15 Mil Mujeres Recorren Calles de La Laguna Durante Marcha del 8M

Este 8 de marzo, mujeres de la Comarca Lagunera de los municipios de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo salieron a las calles para ejercer su derecho a manifestarse.

Con una asistencia de más de 15 mil mujeres, recorrieron los tres municipios de los estados de Durango y Coahuila. Durante la marcha, los distintos colectivos expresaron, a través de carteles y consignas, su inconformidad frente a situaciones como violencia, desigualdad y discriminación.

Las mujeres estuvieron acompañadas de niñas y niños, familias de víctimas de feminicidio y buscadoras, durante las cuatro horas que duró el recorrido. Al llegar a la Plaza Mayor, se reunieron y compartieron testimonios que motivaron su participación en la marcha de este año.

Durante el evento no se presentaron situaciones de riesgo. Además, fue la primera ocasión en que las autoridades de seguridad y rescate acompañaron la marcha con una capacitación previa, respetando plenamente los derechos de las participantes.

Niños y niñas disfrutaron de actividades recreativas mientras sus madres marchaban

Madres pudieron marchar libremente gracias a la Estancia Infantil Violeta, donde se albergaron alrededor de 40 niños y niñas de 4 a 12 años, quienes participaron en actividades recreativas apropiadas para su edad.

Los menores fueron recibidos con música y actividades como pintura y dibujos para colorear a partir de las 14:00 horas. Posteriormente, disfrutaron de cuentacuentos y una merienda.

Después de las 16:30 horas, se realizaron un taller artístico, la proyección de cortos y una marcha interna. Antes de finalizar la estancia, se les ofreció otro refrigerio y pudieron disfrutar de un brincolín.

Implementan operativo de seguridad por marcha del 8M en Torreón

La directora de tránsito y vialidad, Martha Alicia Faz, informó que este domingo 8 de marzo, 50 elementos mujeres de la corporación, participaron en el operativo de seguridad.

Las oficiales estuvieron dando acompañamiento al contingente desde el Puente Plateado hasta llegar a la explanada de la Plaza Mayor. La directora resaltó que las calles no se cerraron, solo se interrumpió la circulación en las vialidades en lo que pasaba el contingente.

