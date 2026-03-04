Hospitalizan a Niña de 1 Año Después de Presuntamente Ingerir Sustancia Química en Coahuila

Una niña de un año y siete meses fue hospitalizada la noche del lunes 2 de marzo, luego de presuntamente ingerir una sustancia química en su casa en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila.

Su madre informo que, en un descuido, la niña tomó el producto químico dentro de su casa, ubicada en la colonia Acoros, Sector Dos. Hasta el momento se desconoce la cantidad que ingirió.

Niña Presuntamente Ingiere Sustancia Química en Piedras Negras; PRONNIF Investiga el Caso.

La menor fue trasladada de inmediato a las instalaciones del Hospital de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica y su estado se reporta como estable.

Autoridades de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) tomaron conocimiento del caso y llevan a cabo las investigaciones correspondientes para descartar una posible omisión de cuidados.

Un niño de cuatro años, habitante del ejido Centinela en Piedras Negras, fue hospitalizado la madrugada del 28 de enero tras ingerir aguarrás en su domicilio. El incidente ocurrió cuando el menor pidió agua y, por error, le entregaron una botella que contenía la sustancia.

Al notar lo sucedido, sus familiares lo trasladaron al Hospital General Doctor Salvador Chavarría, donde recibió atención médica inmediata. Tras ser valorado, los médicos informaron que se encontraba fuera de peligro.

