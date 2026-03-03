Detienen a Presunto Responsable de Disparar a Hombre en Mercado Alianza de Torreón

La tarde del lunes 2 de marzo, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron al presunto responsable de una agresión armada ocurrida en el Mercado Alianza de Torreón.

El detenido fue identificado como el principal sospechoso de disparar contra Pablo Ramiro "N" de 53 años, quien resultó con una herida de bala en la pelvis y fractura de cadera. La agresión ocurrió en el cruce del bulevar Revolución y calle Viesca alrededor de las 13:40 horas.

Detienen a Presunto Responsable de Balear a Hombre en Mercado Alianza de Torreón.

La detención se concretó pocas horas después de los hechos, gracias al trabajo coordinado entre autoridades, la información proporcionada por la víctima y el análisis de cámaras de videovigilancia. Se presume que la agresión tuvo origen en problemas personales relacionadas con un adeudo económico.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Un hombre de 55 años resultó gravemente herido por impacto de bala al interior del Mercado Alianza, en Torreón. El hecho generó una fuerte movilización policiaca en la zona, luego de que comerciantes reportaron detonaciones.

Noticia relacionada: Balean a Hombre en el Mercado Alianza de Torreón; Lo Reportan Grave

De acuerdo con testigos, el lesionado habría sostenido una discusión con otro sujeto, quien sacó un arma de fuego y disparó, hiriéndolo a la altura de la ingle. Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención y su estado de salud fue reportado como grave.

Historias recomendadas: