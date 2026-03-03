Mueren Dos Jóvenes al Chocar Contra Tráiler en Carretera de Durango

La mañana de este lunes 2 de marzo, dos jóvenes perdieron la vida luego de participar en un accidente vial contra un tráiler en el kilómetro 49 de la carretera de Durango a Torreón, a la altura del ejido Viborillas en el municipio de Panuco de Coronado, Durango.

El tráiler era conducido por José Luis "N" de 50 años con domicilio en Gómez Palacio. Las víctimas fueron identificadas como Kevin Yair de 26 años y Gregorio Saldaña de 27 años, ambos de la ciudad de Durango.

Después del accidente, testigos llamaron al cuerpo de emergencias y al arribo de la Cruz Roja, los jóvenes ya no contaban con signos vitales, por lo que elementos de la Guardia Nacional detuvieron al conductor del tráiler.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Mueren hombres en choque frontal en carretera federal 57

Dos hombres murieron la mañana del 25 de febrero tras un choque frontal registrado en la Carretera Federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova, a la altura de La Muralla, en el municipio de Ramos Arizpe. El accidente ocurrió cuando dos vehículos se impactaron de frente.

Tras la colisión, una camioneta salió del camino y el otro vehículo quedó sobre el acotamiento. Los ocupantes de este último fallecieron en el sitio debido a la gravedad del impacto. Elementos de la Guardia Nacional resguardaron la zona y mantuvieron cerrada la circulación mientras se realizaban las diligencias.

