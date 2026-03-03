Suspenden Clases en CBTIS 4 por Amenazas de Tiroteo en Lerdo

La mañana de este martes 3 de marzo fueron suspendidas las clases en el CBTIS 4 de la ciudad de Lerdo, Durango, debido a una amenaza de tiroteo que fue escrita en los baños del plantel académico.

El director del plantel educativo, Efrén Pérez Ortega, comentó que el mensaje fue detectado este lunes y como medida de seguridad se decidió cancelar las clases hasta nuevo aviso.

Se mencionó que ya hay una denuncia ante la Fiscalía y se solicitó intervención de las autoridades federales así como de la Guardia Nacional. De igual forma, se informó que la revisión mochila será obligatoria para todos los estudiantes para resguardar la seguridad de los alumnos.

Falsa amenaza de tiroteo provoca movilización policiaca en universidad de Saltillo

Una alerta por un presunto tiroteo generó movilización policiaca la mañana del 21 de marzo de 2025 en la Universidad Americana del Noreste, en Saltillo, luego de que estudiantes recibieron a través de redes sociales un mensaje.

Noticia relacionada: Supuesta Amenaza de Tiroteo en Universidad de Saltillo Causa Alarma

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) acudieron al lugar alrededor de las 7:00 horas para verificar la situación y entrevistarse con directivos. Con apoyo de la Policía Cibernética se descartó cualquier riesgo, al confirmarse que se trató de una broma atribuida a un alumno. Las clases continuaron con normalidad.

Historias recomendadas: