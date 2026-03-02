Balean a Hombre en Mercado Alianza de Torreón; Lo Reportan Grave

La tarde de este lunes 2 de marzo se registró una fuerte movilización policiaca en el Mercado Alianza en Torreón, luego de que un hombre presentara una herida de bala a la altura de la ingle.

Según el testimonio de uno de los locatarios del Mercado Alianza, la víctima de 55 años se encontraba discutiendo con un hombre cuando sacó un arma de fuego y le disparó.

Disparan a Hombre Durante Discusión en Mercado Alianza de Torreón; Agresor Huyó del Lugar.

Comerciantes salieron alarmados para resguardarse al escuchar que el sujeto traía un arma de corta. El agresor huyó del lugar con rumbo desconocido abordo de una motocicleta.

De inmediato se implementó un operativo para dar con el paradero del agresor. Se informó que el estado de salud de la víctima se reporta como grave.

Muere hombre después de ser baleado en La Laguna

Un hombre de 39 años perdió la vida luego de recibir un disparo de arma de fuego durante una reunión en Torreón. Tras resultar herido, la víctima se trasladó a su domicilio y posteriormente fue llevada por su esposa en una camioneta con la intención de que recibiera atención médica urgente.

Cuando circulaban por la carretera Torreón-Matamoros, la unidad sufrió un percance vial y fue en ese punto donde paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la necropsia de ley.

Noticia relacionada: Detienen a Presunto Responsable por Muerte de Hombre Baleado en La Laguna

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó sobre la detención de una persona presuntamente implicada en los hechos. Las autoridades señalaron que el detenido sería presentado ante un juez mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Historias recomendadas: