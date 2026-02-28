Inspectores de Transporte Encuentran a Niño de 5 Años Deambulando Solo en Coahuila

Personal de Transporte localizó a un niño de 5 años que deambulaba solo por calles de Piedras Negras, Coahuila. Los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves 26 de febrero en el par vial Román Cepeda y calle Revolución.

Al ser detectado por inspectores de Transporte, el menor fue abordado y entrevistado; sin embargo, manifestó que no sabía dónde vivía ni cómo se llamaban sus padres.

El niño, que dijo llamarse Diego, señaló que estaba jugando cuando salió de su domicilio. Al no existir ningún reporte de extravío por parte de sus familiares, las autoridades solicitaron la presencia de elementos de Seguridad Pública y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), quienes tomaron conocimiento del caso y realizaron las diligencias correspondientes.

Niña intenta escapar de casa hogar al oriente de Torreón

Una niña de seis años provocó la movilización de corporaciones de seguridad luego de que subió a la azotea de una casa hogar en la colonia Sol de Oriente en Torreón. Elementos de la Dirección de Seguridad Pública acudieron al sitio tras recibir el reporte y lograron ponerla a salvo sin que resultara lesionada.

De acuerdo con los informes, la menor atravesaba una crisis emocional y manifestó su intención de abandonar el lugar. Tras ser controlada, recibió atención psicológica y quedó bajo resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia, instancia que dará seguimiento a su situación.

