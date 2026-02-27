Hombre Apuñala a Menor de 14 Años en Lerdo; Testigos Sometieron al Agresor

Un adolescente de 14 años fue apuñalado la tarde de este jueves 26 de febrero en la colonia El Huarache, en la ciudad de Lerdo, Durango, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad en el sector.

De acuerdo con informa proporcionada por la Policía Municipal, Manuel caminaba por la avenida Independencia alrededor de las 14:00 horas cuando un hombre identificado como Víctor Hugo “N” de 27 años, se le acercó por la espalda y, sin mediar palabra, sacó una navaja con la que lo hirió en la región dorsal.

Testigos de los hechos lograron someter al agresor y dieron aviso a las autoridades, quienes acudieron al sitio para asegurar al presunto responsable y ponerlo bajo custodia de la Policía Municipal.

El menor fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica, mientras que el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Un hombre resultó lesionado durante la madrugada del 26 de febrero, luego de que su propio hermano lo atacara con un arma blanca en un domicilio de la colonia Guillén, en Piedras Negras. El afectado, identificado como Víctor, de 34 años, presentó una herida de aproximadamente cinco centímetros en la pierna derecha, la cual no puso en riesgo su vida.

El presunto responsable, Ricardo “N”, habría estado bajo los efectos de narcóticos al momento de la agresión y posteriormente se dio a la fuga. Autoridades iniciaron su búsqueda para que responda por los hechos.

