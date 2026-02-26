Hombre es Encontrado Sin Vida Dentro de Casa en Lomas de Zapalinamé en Saltillo

Cerca de la 13:00 horas del jueves 26 de febrero, un hombre identificado como Gilberto “N” fue encontrado sin vida en un casa ubicada en la calle 30, en la colonia Lomas de Zapalinamé en Saltillo lo que generó la movilización de paramédicos en el sector.

De acuerdo con familiares, el hombre padecía cáncer de páncreas y durante la mañana presentó un malestar considerable, por lo que acudió a las instalaciones de la Cruz Roja para solicitar atención médica. Presuntamente, tras no recibir el servicio, regresó a su vivienda, donde su estado de salud se complicó y, minutos después, perdió la vida.

Al tratarse de una muerte por causas naturales, no fue necesaria la intervención de la Fiscalía. Posteriormente, personal de una funeraria acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.

Encuentran sin vida a mujer de 84 años en su casa en Saltillo

Una mujer de 84 años fue encontrada sin vida al interior de su casa ubicada en el cruce de Paseo de Alelies y Paseo de las Palmas, luego de que vecinos de la colonia reportaron que tenían aproximadamente dos semanas sin verla.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes, tras realizar la valoración correspondiente, confirmaron el fallecimiento.

De acuerdo con los primeros reportes, familiares decidieron forzar algunas cerraduras y puertas de la vivienda para poder ingresar y buscar a su pariente, localizándola sin vida en el interior del inmueble.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los procedimientos correspondientes para determinar las causas del deceso.

