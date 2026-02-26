Secretaría de Salud de Durango Confirma Primer Caso de Sarampión en Lerdo

La Secretaría de Salud del Estado de Durango confirmó el primer caso de sarampión en el municipio de Lerdo, lo que eleva a 83, el número de contagios en la entidad durante 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, Durango capital, es el municipio más afectado, registrado 44 casos de sarampión, seguido de Mezquital con 30.

La alcaldesa, Susy Torrecillas, en conferencia de prensa, hizo un llamado a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para recibir la vacuna y así evitar más contagios y proteger la salud de la población.

Las autoridades sanitarias exhortan a la población a verificar y completar sus esquemas de vacunación, especialmente en menores de edad, y a acudir a la unidad de salud más cercana si se presentan síntomas como fiebre alta, erupciones en la piel, tos, conjuntivitis o malestar en general.

Detectan dos casos más de sarampión en Torreón

Autoridades confirmaron dos casos más de sarampión en Torreón, se trata de una adolescente de 16 años y un hombre de 36. Ninguna de las dos personas presentó síntomas graves que ameritaron su ingreso hospitalario, solamente descanso en casa.

Ambas personas resultaron ser personas cercanas a los dos primeros casos confirmados en el municipio. De igual forma, la colonia Polvorera de Torreón y la Merced, se tomaron las medidas adecuadas para evitar más contagios.

