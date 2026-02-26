Muere Joven de 24 Años al Ser Golpeado en Estacionamiento de Bar en Saltillo

Un joven de 24 años murió en las instalaciones del Hospital Muguerza de Saltillo luego de recibir un fuerte golpe en la cabeza en el estacionamiento de un bar ubicado al norte de la ciudad.

De acuerdo con la información, la víctima, identificada como Juan Carlos, salió del establecimiento durante la medianoche del lunes 9 de febrero cuando, en el estacionamiento, un hombre se le acercó y le dio un fuerte golpe en el rostro que lo dejó inconsciente. Fue ingresado al área de urgencias; sin embargo, solicitó su alta voluntaria.

Al día siguiente regresó al hospital, donde permaneció hasta el 14 de febrero, cuando nuevamente pidió el alta voluntaria. El domingo 15 reingresó tras presentar convulsiones. El 17 de febrero sufrió un paro cardiorrespiratorio; aunque fue reanimado e intubado, su estado de salud no mejoró pese a permanecer en terapia intensiva, y finalmente falleció el miércoles 25.

El fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que el presunto agresor ya fue plenamente identificado.

Un hombre de 50 años perdió la vida luego de ser atacado con piedras en la colonia Villa Guadalupe, en el municipio de Lerdo. Los hechos ocurrieron al interior de su domicilio, donde se encontraba acompañado de su pareja sentimental.

Según los primeros informes, un sujeto identificado como Israel “N” llegó al lugar y sostuvo una discusión con la víctima, la cual derivó en una agresión física. Presuntamente, el acusado tomó una piedra y lo golpeó en repetidas ocasiones hasta dejarlo inconsciente. Autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades.

