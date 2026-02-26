Hombre Ataca a su Hermano con Arma Blanca en Coahuila

Durante la madrugada de este miércoles, 26 de febrero, un hombre bajo los efectos de narcóticos, agredió con arma blanca a su propio hermano, en hechos registrados en la calle Fernando Montes de Oca, de la colonia Guillén en Piedras Negras.

El agresor, identificado como Ricardo "N", atacó a su hermano, Víctor, de 34 años, quien resultó con una herida de cinco centímetros en la pierna derecha, lesión que no pone en riesgo su vida.

De acuerdo con los informes, el probable responsable se encontraba bajo los efectos de algún narcótico al momento de los hechos. Las autoridades lo buscan para que responda por los hechos.

Acuchillan a joven durante reunión familiar en Piedras Negras

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) tomaron conocimiento de un caso de lesiones ocurrido en la colonia Gobernadores en Piedras Negras. Un joven de 26 años, identificado como José Aguilera, fue atacado con arma blanca presuntamente por su concuño, luego de que se desató una discusión durante una reunión familiar.

De acuerdo con los reportes, el señalado, Rafael “N”, habría herido a la víctima con un cuchillo. El lesionado fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, donde permanece en terapia intensiva, mientras que el presunto agresor quedó a disposición del Ministerio Público.

