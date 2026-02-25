Hombre Sufre Amputación Parcial de Dedo por Mordida Durante Riña en Torreón

Un hombre sufrió la amputación parcial de un dedo durante una riña registrada en el ejido Santa Fe en la ciudad de Torreón, luego de que fuera mordido por su contrincante.

El incidente ocurrió alrededor de las 22:30 horas del pasado lunes 23 de febrero, cuando Aarón “N”, de 41 años, se enfrentó a otro individuo presuntamente por viejas rencillas. Durante el forcejeo, el agresor le mordió el dedo medio de la mano derecha, arrancándole una parte.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar; sin embargo, el lesionado se negó a ser trasladado a un hospital y decidió acudir por sus propios medios a una clínica del Seguro Social.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) detuvieron al probable responsable y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, que abrió una carpeta de investigación por el delito de lesiones agravadas. Aarón fue sometido a valoraciones médicas para prevenir posibles complicaciones por infección.

Un menor identificado como José David falleció la mañana del 12 de febrero, luego de permanecer varios días hospitalizado tras haber sido agredido en una riña ocurrida en la colonia San Marcos en Torreón. El adolescente resultó gravemente herido cuando un grupo de jóvenes atacó a unos motociclistas.

El joven fue trasladado a la Clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde permaneció en estado crítico debido a las lesiones sufridas. De acuerdo con los reportes médicos, presentó complicaciones que derivaron en paros cardiacos y finalmente perdió la vida. La denuncia ya había sido interpuesta ante las autoridades, que continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

