Explota Tanque de Gas Dentro de Vehículo en La Laguna; Adulto Mayor Resulta con Quemaduras

La mañana de este jueves 26 de febrero alrededor de las 10:40 horas, un tanque de gas de 10 kilos, explotó dentro de un vehículo estacionado en la Privada Revolución, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada por testigos, se escuchó una fuerte detonación que dejó a una persona con quemaduras. El afectado fue identificado como Juan Manuel "N" de 65 años, propietario del vehículo, quien fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Autoridades arribaron al lugar para delimitar el área y evaluar la situación, la cual informaron que se encuentra bajo control.

Flamazo provoca explosión de tanque de gas en Saltillo

Un joven de 22 años resultó con quemaduras de tercer grado luego de que se registró una explosión al interior de su casa en la colonia Ciudad Mirasierra en Saltillo. El incidente ocurrió cuando un perro derribó accidentalmente un tanque de gas, lo que provocó daños en el regulador y generó una fuga.

De acuerdo con los primeros reportes, al intentar limpiar la zona se produjo un flamazo que lesionó tanto al joven como a su mascota. Elementos del Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a los lesionados.

