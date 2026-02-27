Detienen a Presunto Responsable del Homicidio de Hombre Golpeado Afuera de Bar en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) logró ubicar y ejecutar una orden de aprehensión en contra de José "N" de 30 años, presunto agresor de Juan Carlos "N" de 24 años quien murió a causa de un golpe que recibió en el estacionamiento de un bar, ubicado al norte de Saltillo.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), utilizaron los videos del establecimiento, así como de las cámaras de videovigilancia urbana para identificar al agresor y así dar con su paradero.

Detienen a Presunto Responsable de Golpear y Matar a Hombre Afuera de Bar en Saltillo.

El hombre fue localizado en un domicilio de la ciudad de Torreón, desde donde fue trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Juan Carlos fue agredido durante la medianoche del 9 de febrero, cuando se encontraba en el estacionamiento de un establecimiento y un hombre lo golpeó en el rostro, dejándolo inconsciente. Fue trasladado a un hospital para su atención, aunque en un primer momento solicitó su alta voluntaria.

Noticia relacionada: Muere Joven de 24 Años al Ser Golpeado en Estacionamiento de Bar en Saltillo

En los días siguientes regresó en dos ocasiones debido a complicaciones en su estado de salud. Tras presentar convulsiones y posteriormente sufrir un paro cardiorrespiratorio, fue reanimado e intubado, pero permaneció en terapia intensiva sin presentar mejoría. Finalmente, falleció el 25 de febrero.

Historias recomendadas: