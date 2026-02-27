Colectivo Halla Posibles Evidencias Relacionadas con Personas Desaparecidas en Coahuila

El colectivo Voz que Clama Justicia, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda y Familias Desaparecidas, realizó un operativo en ejidos del municipio de Matamoros, Coahuila, donde se encontraron evidencias que podrían estar relacionadas con casos de desaparición.

Durante el operativo, se encontraron vehículos desmantelados, una placa, prendas de ropa y casquillos de armas largas. Estas evidencias serán analizadas para determinar su relación con las búsquedas.

El colectivo busca una reunión con el secretario de seguridad y el fiscal general del estado de Coahuila, Federico Fernández, para solicitar apoyo y dar continuidad a las labores de búsqueda.

Grupo vida encuentra restos óseos en Matamoros, Coahuila

Integrantes de Grupo Vida realizaron una jornada de búsqueda el pasado 9 de enero del 2026 en un predio privado de Matamoros, Coahuila, luego de recibir dos denuncias anónimas que alertaban sobre la posible presencia de restos humanos en el sitio.

Durante la inspección, en la que participaron un arqueólogo, peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, se recolectaron ocho piezas que serán analizadas para determinar su origen. De acuerdo con los datos preliminares, en el lugar presuntamente se sacrificaban animales, por lo que será necesario realizar estudios para confirmar si los restos corresponden o no a humanos.

