Adulto Mayor Encuentra Cráneo Humano con Mensaje de Brujería en Vía Pública de Gómez Palacio

Este lunes 2 de marzo del 2026, un cráneo humano fue localizado en la Plaza Fundadores en el centro de Gómez Palacio con un mensaje relacionado a la brujería. Fue un adulto mayor de 64 años que transitaba por el lugar, quien realizó el hallazgo acompañado de una cartulina con un mensaje.

Se trata de un cráneo antiguo de color amarillo, sin mandíbulo y algunos dientes. El fragmento óseo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los exámenes correspondientes.

Mientras tanto la Vicefiscalía General del estado de Durango inició con las investigaciones para dar con la persona que dejó el cráneo humano en la vía pública en Gómez Palacio.

Denuncian presuntos objetos de brujería en colonia de Ramos Arizpe

El 3 de septiembre de 2025, habitantes de la colonia Manantiales del Valle en Ramos Arizpe, reportaron el hallazgo de diversos objetos que relacionaron con presuntos actos de brujería. Los artículos fueron localizados en un callejón del sector.

Noticia relacionada: Vecinas Hallan Supuestos Trabajos de Brujería en su Colonia en Coahuila

Entre lo encontrado había fotografías, prendas de vestir y muñecos, lo que generó inquietud entre las vecinas, quienes señalaron que podrían estar vinculados a conflictos previos con personas del mismo sector.

