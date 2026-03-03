Secretaría de Salud Confirma Primer Caso de Sarampión en Saltillo

Una niña de 10 años fue confirmada como el primer caso de sarampión en 2026 en la ciudad de Saltillo, convirtiéndose además en el quinto caso en el estado de Coahuila, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud.

En conjunto con los otros cuatros detectados en Torreón, las autoridades implementaron un cerco sanitario en torno a las familias de las personas contagiadas, además de aplicar refuerzos de vacunación a quienes lo requerían, como parte de las medidas de contención.

Actualmente, Coahuila se ubica entre los estados con menor número de casos de sarampión en el país, con un registro de cinco casos confirmados y 91 sospechosos que continúan bajo estudio por parte de las autoridades sanitarias.

Muere niño por sarampión en Durango

La Secretaría de Salud de Durango confirmó el primer fallecimiento por sarampión en la entidad. La víctima fue un niño de ocho años que, de acuerdo con las autoridades, habría contraído la enfermedad durante un viaje familiar al estado de Sinaloa.

Noticia relacionada: Secretaría de Salud Confirma Primera Muerte por Sarampión en Niño en Durango

Tras regresar al municipio de Mezquital, el menor presentó fiebre durante varios días y su estado de salud se agravó, por lo que fue trasladado al Hospital Materno Infantil, donde falleció. Autoridades estatales señalaron que se trató del primer deceso por esta causa en Durango.

Síntomas del sarampión

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se puede contraer a través de gotas que salen de la boca y nariz de las personas enfermas ya sea por contacto directo o a través del aire, los síntomas son los siguientes:

Fiebre que puede alcanzar los 40°

Conjuntivitis

Tos

Erupción cutánea

Secreción nasal

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el sarampión puede adquirirse en cualquier etapa de la vida, incluso de adultos, si no se padeció en la infancia.

Historias recomendadas: