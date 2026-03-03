Encuentran Cuerpo de Hombre Afuera de Edificio Abandonado en Torreón

Un hombre fue localizado sin vida durante la tarde de este martes 3 de marzo entre la avenida Matamoros y calle Ramos Arizpe en la colonia Centro en la ciudad de Torreón, Coahuila.

El masculino, identificado como Alejandro de 50 años, fue localizado al exterior de un edificio abandonado. Según el testimonio de algunas personas, el hombre se dedicaba a la venta de dules.

Al lugar arribaron los servicios periciales para realizar el levantamiento del cuerpo y trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le practicará la necropsia de ley para determinar las causas de su muerte.

Localizan a hombre muerto colonia Lomas de Zapalinamé en Saltillo

Un hombre fue localizado sin vida la tarde del 26 de febrero al interior de su casa ubicada en la colonia Lomas de Zapalinamé, en Saltillo. El hallazgo provocó la movilización de cuerpos de auxilio en el sector.

Familiares informaron que el hombre padecía cáncer de páncreas y que durante la mañana presentó un fuerte malestar. Aunque salió en busca de atención médica, regresó a su vivienda donde su estado se agravó y finalmente falleció. Las autoridades determinaron que se trató de una muerte por causas naturales.

