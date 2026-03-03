Roban Tractocamión con 63 Mil Litros de Combustible en La Laguna; Chófer Logró Escapar

Un tractocamión que transportaba 63 mil litros de combustible fue robado con violencia en el Libramiento Norte de Torreón, dejando a su conductor lesionado. El incidente ocurrió la mañana de este martes 3 de marzo y generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad.

Roban Tractocamión con 63 Mil Litros de Combustible en Libramiento Norte de Torreón.

Óscar, de 40 años, fue atacado por sujetos desconocidos mientras descansaba en su unidad. Los presuntos delincuentes lo amenazaron y se apoderaron del vehículo, obligándolo a conducir durante varias horas. Logró escapar y se refugió en la caseta de cobro de San Pedro, donde solicitó ayuda a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano.

Paramédicos lo atendieron en el lugar, ya que presentaba una herida contusa en la cabeza. Las autoridades investigan el caso y buscan a los presuntos responsables.

Aseguran predio por presunto almacenamiento ilegal de combustible en Ramos Arizpe

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Guardia Nacional, aseguró un predio en el municipio de Ramos Arizpe, donde presuntamente se almacenaba combustible de procedencia ilícita.

Posteriormente, agentes de la Policía Federal Ministerial regresaron al sitio para continuar con las diligencias y revisar los indicios localizados en el inmueble, el cual permaneció bajo resguardo de las autoridades.

