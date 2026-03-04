Niña de 4 Años Queda Atorada Dentro de Lavadora en Torreón

Durante la noche del martes 3 de marzo de 2026, una niña de cuatro años quedó atorada en una lavadora en un domicilio de la colonia Centro en Torreón. El incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia en el sector.

Rescatan a Niña de 4 Años que Quedó Atorada en una Lavadora en Torreón.

La menor, identificada como Dana Sofía, se encontraba jugando cuando en un descuido, cayó entre las dos tinas de la lavadora instalada en su vivienda, ubicada en el cruce de la avenida Venustiano Carranza y Prolongación Blanco Sur. Al no poder salir por sus propios medios, sus familiares solicitaron apoyo a las autoridades.

Elementos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y realizaron maniobras para liberarla, trabajando con precaución para evitar que sufriera alguna lesión. Tras varios minutos, la niña fue rescatada sana y salva.

Luego de ser valorada en el sitio, se determinó que no presentaba heridas ni complicaciones, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Rescatan a niña que quedó atrapada en un columpio en Parras de la Fuente

Una situación similar ocurrió el pasado 18 de febrero de 2025, cuando una niña de 9 años quedó atrapada en un columpio de la Alameda 20 de Noviembre en Parras de la Fuente, luego de que sus pies se atoraran entre las aberturas de la estructura. El incidente movilizó a elementos de Bomberos y Protección Civil, quienes acudieron para auxiliarla al no poder ser liberada.

Para rescatarla, los cuerpos de auxilio utilizaron equipo hidráulico con el que cortaron parte del juego infantil. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana la valoraron y la trasladaron a un centro de salud, donde fue reportada estable con lesiones leves.

