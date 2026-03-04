Perro Pastor Belga Ataca a Niña Mientras Jugaba con Él en Coahuila

Un perro de la raza pastor belga atacó a una niña en el municipio de Frontera, Coahuila. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad instalada en la casa donde ocurrió la agresión.

En las imágenes se observa que la menor jugaba con el animal y aparentemente sostenía un objeto en las manos cuando, de manera repentina, el perro se abalanzó y la mordió en la cabeza. Durante el forcejeo, la niña sufrió graves heridas.

La niña fue trasladada inicialmente a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y posteriormente a un nosocomio en Monclova, donde fue intervenida quirúrgicamente y recibió 68 puntos de sutura. Autoridades y familiares determinarán la situación del animal, mientras que la menor se reportó en recuperación favorable.

Perro ataca a mujer en colonia Loma Real de Torreón

La mañana de este martes 3 de marzo, una mujer fue mordida por un perro en la colonia Loma Real de Torreón. La víctima fue identificada como Melanny Calderón, quien presentaba una herida en el muslo, donde recibió la mordida en la avenida Loma Real a la altura de la calle Volcán Popocatepetl.

El perro fue asegurado y trasladado al Centro de Control Canino, mientras que la mujer fue trasladada por su propios medias a un hospital de la localidad para su valoración médica.

