La dirección de Tránsito y Vialidad de Lerdo anunció el cierre parcial de vialidades este domingo 8 de marzo con motivo de la Marcha del Día Internacional de la Mujer. El evento partirá del Parque Victoria a las 15:00 horas y recorrerá el bulevar Miguel Alemán.

Anuncian Cierre de Vialidades por Marcha del 8M en Lerdo

Agentes femininas de Tránsito y Vialidad, patrullas y elementos viales estarán presentes para garantizar la seguridad de las participantes y redirigir el tráfico hacia vías alertas. También se contará con apoyo médico a través de una ambulancia, personal de salud municipal y Protección Civil.

Se recomienda a la ciudadanía planificar sus traslados con anticipación y utilizar rutas alternas al bulevar Miguel Alemán durante la marcha del 8 de marzo.

Colectivos feministas dan a conocer ruta de la marcha del 8M en La Laguna

Colectivos feministas dieron a conocer la ruta de la marcha del 8M 2026, convocada en el marco del Día Internacional de la Mujer y bajo el lema “La revolución será feminista”. La movilización contempla un recorrido por los tres municipios principales de la Zona Metropolitana de La Laguna.

El contingente partirá a las 15:00 horas desde el Parque Victoria de Ciudad Lerdo y avanzará por el bulevar Miguel Alemán con dirección a Gómez Palacio. Posteriormente, la marcha pasará por la Plaza Amor y por la Plaza de Armas, para finalmente concluir en la Plaza Mayor. Se espera la participación de cientos de mujeres, en una jornada que se llevará a cabo de manera simultánea con otras movilizaciones realizadas en distintas ciudades del país.

