Explota Departamento por Acumulación de Gas Mientras Hombre Dormía en Saltillo; Está Grave

Una explosión provocada por una presunta acumulación de gas dejó un hombre gravemente lesionado y varios departamentos y comercios con daños estructurales durante la madrugada de este viernes 6 de marzo en Saltillo.

Los hechos se registraron minutos después de las 2:00 horas cuando vecinos del Fraccionamiento Villa Bonita, ubicado sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, escucharon un fuerte estruendo que sacudió sus hogares e interrumpió su descanso.

La explosión ocurrió al interior de un departamento en en la planta alta de una plaza y debido a su magnitud, causó daños en otros tres viviendas, cuatro locales comerciales y una tienda de conveniencia.

Un hombre de origen coreano, identificado como Leo de 51 años, sobrevivió al estallido a escasos metros de su dormitorio, aún que sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en la cabeza, espalda y piernas.

Se incendia casa tras fuga de gas en Torreón

La tarde de este jueves 5 de febrero se registró un incendio en una vivienda ubicada sobre la avenida Bravo y calle 31, en la colonia San Marcos en la ciudad de Torreón, Coahuila. El incidente ocurrió cuando comenzó a escaparse gas de un tanque de 10 kilos que estaba conectado a un boiler.

Debido a que la llama del boiler se encontraba encendida, el gas se prendió y provocó el incendio. Al interior del domicilio se encontraban dos mujeres adultas y cuatro menores de edad, quienes no resultaron lesionados. El hecho dejó únicamente daños materiales en la vivienda.

