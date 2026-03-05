Muere Chófer Mientras Conducía Camión de Personal en Saltillo

El chofer de un transporte de personal falleció presuntamente a causa de un infarto mientras conducía su unidad sobre la prolongación Pérez Treviño, en el Fraccionamiento Urdiñola, en Saltillo.

El hecho se registró la noche del martes, cuando el hombre, de aproximadamente 60 años, le comentó a un compañero que sentía dolor en el pecho. A la altura de las calles Pedro de Aguirre y Francisco Elizondo, detuvo el camión y momentos después perdió el conocimiento. Paramédicos acudieron al lugar tras recibir el reporte y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal y de la Fiscalía General del Estado (FGE) acordonaron el área, suspendieron el paso vehicular y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para las diligencias correspondientes.

Muere hombre al volante en bulevar Independencia en Torreón

Un hombre de 65 años murió la mañana del 7 de febrero mientras conducía en el cruce del bulevar Independencia y la calle Leona Vicario en Torreón. De acuerdo con los reportes, el conductor se sintió mal mientras esperaba el cambio de luz del semáforo y alcanzó a realizar una llamada al número de emergencias.

Automovilistas que pasaban por el lugar también dieron aviso a las autoridades. Al arribar, elementos de seguridad y rescate rompieron el vidrio de una de las ventanas para auxiliar al hombre, quien fue identificado como Baltazar “N”; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

