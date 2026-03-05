Familia de Piedras Negras, Coahuila Queda Varada en Dubái por Ataques en Medio Oriente

Tras los ataques registrados en Medio Oriente durante el fin de semana, se logró establecer comunicación con el doctor Luis José Flores, conocido traumatólogo de Piedras Negras, quien se encontraba de viaje de placer con su familia y quedó en medio de la situación de tensión.

El especialista relató que tanto él como su esposa, quien cuenta con seis meses de embarazo, se encuentran bien de salud y resguardados. Luis José mencionó que llegó a la ciudad de Dubái el 18 de febrero y tenían planeado regresar el 28 del mismo mes; sin embargo, debido al conflicto que se desató en Medio Oriente, quedaron varados en la ciudad.

Esperan que la situación se normalice para regresar a su hogar

El médico explicó que las autoridades del lugar han brindado información constante y mensajes de tranquilidad, asegurando que se están tomando las medidas necesarias para salvaguardar a la población y a los visitantes.

El doctor Luis José mencionó que todos los días el sistema de defensa del país ha interceptado misiles y drones. La familia permanece a la espera de que las condiciones permitan su regreso a la frontera, confiando en que la situación se estabilice en los próximos días para poder volver a casa sin contratiempos.

