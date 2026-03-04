Mujer Resulta Lesionada Durante Riña en Centro de Torreón

Una mujer resultó lesionada durante una pelea registrada en la avenida José María Morelos, en el Centro de Torreón. El incidente ocurrió la mañana del miércoles 4 de marzo, alrededor de las 06:12 horas, en las escaleras del Cerro de la Cruz.

De acuerdo con los reportes, la afectada, quien presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, sufrió una herida en el brazo, a la altura del codo, provocada con una botella de vidrio durante una riña con otra mujer.

Los servicios de emergencia fueron alertados y se trasladaron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la mujer e informaron que no fue necesaria trasladarla a un hospital.

Hombre resulta con amputación parcial luego de ser mordido durante riña en Torreón

Un hombre de 41 años sufrió la amputación parcial del dedo medio de la mano derecha tras una riña ocurrida la noche del 23 de febrero en el ejido Santa Fe en Torreón. Durante el forcejeo, su contrincante lo mordió y le arrancó una parte del dedo.

Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron atención en el lugar, aunque el lesionado decidió trasladarse por su cuenta a una clínica del Seguro Social. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron al presunto responsable, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones agravadas.

