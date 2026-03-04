Hombre Golpea a su Pareja al Reclamarle por No Ir a Trabajar en Gómez Palacio

Un hombre de 23 años, identificado como Christian "N", fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Gómez Palacio, luego de ser denunciado por violencia familiar tras golpear a su pareja en la colonia Felipe Ángeles.

La agresión ocurrió en una casa ubicada en la calle Jaramillo, donde Janet de 35 años, fue golpeada en repetidas ocasiones por Christian, quien le reclamaba no haber ido a trabajar.

Se informó que la mujer recibió un golpe con un cuchillo, lo que la obligó a romper el vidrio de la puerta para escapar. El hijo de la víctima, Edson, llamó al 911 y alertó a las autoridades. En el lugar, Christian fue detenido y puesto a disposición de la Vicefiscalía para determinar su situación legal.

Hombre le arroja ácido muriático a su pareja en Piedras Negras

Un hombre de 29 años resultó con lesiones en el rostro luego de que presuntamente su pareja le arrojara ácido muriático durante una discusión ocurrida en la colonia Argentinas, en Piedras Negras. El afectado señaló que el conflicto inició por celos y que durante el altercado también fue golpeado.+

Elementos de emergencia acudieron al domicilio y brindaron los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para su atención médica. Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron las investigaciones correspondientes.

