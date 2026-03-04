Choque Entre Tráileres Provoca Incendio y Cierre en Carretera 'Los Chorros'

Un accidente ocurrió a la altura del kilómetro 233, en la carretera Los Chorros con dirección a Matehuala, cuando dos tráileres colisionaron y provocaron un incendio que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

El percance derivó en el cierre total de la carretera 57 en ambos sentidos, a fin de evitar otro accidente mientras el Cuerpo de Bomberos de Arteaga realizaba las maniobras para controlar el fuego y retirar las unidades involucradas.

Se confirmó que una persona resultó lesionada; se trató del conductor de uno de los tráileres. La circulación rumbo a Monterrey se reactivó después de un par de horas.

Muere mujer arrollada por motocicleta en carretera de Gómez Palacio

Una joven de 20 años murió la tarde del 18 de febrero tras ser atropellada por una motocicleta cuando intentaba cruzar la carretera que conecta el ejido Vergel con el ejido Transporte en Gómez Palacio, a la altura de una maquiladora. Paramédicos acudieron al sitio, pero la víctima ya no presentaba signos vitales.

El conductor de la motocicleta, un menor de 15 años, circulaba por la vialidad al momento del impacto. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes.

