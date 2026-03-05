Evacúan a Mil 600 Alumnos del Instituto 18 de Marzo por Amenazas de Tiroteo en Gómez Palacio

La mañana de este jueves 5 de marzo, se registró una fuerte movilización policiaca en el Instituto 18 de Marzo en el municipio de Gómez Palacio, esto debido a una amenaza de tiroteo.

Se informó que el mensaje se encontró escrito en una de las mamparas de los alumnos de la preparatoria diurna. El hallazgo fue realizado por un alumno, quien dio aviso a un maestro.

De manera inmediata fueron evacuados 1600 alumnos de secundaria y preparatoria para salvaguardar su integridad ante cualquier situación de riesgo que se pudiera presentar. Las autoridades educativas evaluaran si es seguro regresar a clases el día de mañana.

Suspenden clases en CBTIS 4 de Lerdo tras amenaza de tiroteo

Las clases en el CBTIS 4 de Lerdo, Durango, fueron suspendidas la mañana del 3 de marzo luego de que se detectara una amenaza de tiroteo escrita en los baños del plantel. El mensaje generó preocupación entre autoridades educativas y motivó la cancelación de actividades escolares como medida preventiva.

El director de la institución, Efrén Pérez Ortega, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se solicitó la intervención de autoridades federales y de la Guardia Nacional.

Suspenden Clases en CBTIS 4 de Lerdo por Amenaza de Tiroteo.

Debido a la amenaza de tiroteo escrita en un baño del CBTIS 4 de Lerdo, el director de Seguridad Pública Municipal, Luis Olivares, mencionó que se estableció una reunión con la mesa directiva y padres de familia para determinar las acciones a llevar.

Se determinó que se llevarán a cabo pláticas y conferencias sobre este tema con alumnos y padres de familia para evitar futuras acciones similares. Además, habrá presencia policial todos los días al ingreso y la salida, así como un conjunto de rondines de vigilancia durante la estadías del alumnado.

Estudiantes del CBTIS 4 regresan a clases

El martes 3 de marzo, los alumnos del turno vespertino regresaron a clases tras encontrar mensajes de amenazas de tiroteo en el plantel. Efrén Pérez Ortega, informó que se reportó bajo afluencia de alumnos.

Se dio a conocer que se realizó operación mochila con el fin de descartar la posesión de algún objeto que ponga en riesgo la integridad de los alumnos y personal del plantel educativo.

