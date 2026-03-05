Muere Joven Ciclista tras Ser Impactado por Vehículo en Torreón; Conductor Huyó del Lugar

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC), confirmó el fallecimiento del Bryan Daniel de 21 años, quien fue impactado por un automóvil, el pasado martes por la noche en la ciudad de Torreón.

El joven iba a bordo de una bicicleta cuando fue impactado por un vehículo en la intersección de la avenida Aldama y calle 12. El conductor del vehículo se dio a la fuga, el cuál hasta el momento no ha sido detenido por las autoridades.

La Fiscalía ya abrió una carpeta de investigación para dar con el paradero del presunto responsable.

Muere hombre al chocar contra casa en Acuña, Coahuila

Un hombre murió y otro resultó gravemente lesionado luego de un accidente vial registrado durante la madrugada del 28 de febrero en Ciudad Acuña, Coahuila. El percance ocurrió cuando la camioneta en la que viajaban perdió el control y terminó impactándose contra un domicilio en la colonia Francisco I. Madero.

Noticia relacionada: Muere Hombre y su Hermano Resulta Gravemente Lesionado tras Chocar Contra Casa en Acuña

Elementos de Tránsito y paramédicos de Cruz Roja acudieron al cruce de las calles Iturbide y Piedras Negras, donde localizaron el vehículo dentro de la vivienda. En el lugar se confirmó la muerte de Rubén “N”, mientras que Alan “N” fue trasladado a un hospital con lesiones graves.

