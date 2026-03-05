Protección Civil Emite Alerta Preventiva por Probabilidad de Granizo y Torbellinos en Coahuila

Protección Civil de Coahuila emitió una alerta preventiva por las condiciones meteorológicas que podrías presentarse durante la tarde y noche de este jueves 5 de marzo en varias regiones del estado, los cuáles contempla lluvias fuertes y posible caída de granizo.

De acuerdo con el aviso emitido a través de las redes sociales de la dependencia, se pronosticaron chubascos con lluvias puntuales fuertes en las regiones Norte, Carbonífera, Centro-Desierto y Sureste de Coahuila.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, por lo que se pidió a la población tomar las debidas precauciones.

De igual forma, se pronostican vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y la probabilidad de formación de torbellinos en el norte del estado. Ante estas condiciones, Protección Civil de Coahuila recomendó a la población mantenerse atentos a los avisos oficiales.

¿Qué hacer ante la posibilidad de granizo?

De acuerdo al Gobierno de Mexico, el tamaño del granizo puede ser desde los 5 milímetros hasta piedras del tamaño de una pelota de golf, por lo que es importante acatar las siguientes recomendaciones:

Buscar un lugar seguro en caso de estar en la vía pública

Evitar transitar por zonas inundadas

Retirar el exceso de granizo que se acumula en techos, drenajes y alcantarillas

En caso de que caiga granizo mientras conduces, es importante mantener la calma y bajar la velocidad así como mantener una distancia entre los vehículos para evitar accidentes automovilísticos.

Frente frío provoca caída de granizo en La Laguna

La Comarca Lagunera registró el 12 de enero de 2026 la temperatura más baja de la actual temporada invernal, al descender hasta los 2 grados centígrados. Las bajas temperaturas estuvieron acompañadas de lluvias ligeras y caída de aguanieve y granizo en distintos sectores de la región.

De acuerdo con el observatorio meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), estas condiciones fueron provocadas por la masa de aire asociada al frente frío número 27. Además, se reportó un acumulado de 1.1 milímetros de lluvia, así como la presencia de granizo en algunas zonas de Torreón y Gómez Palacio.

