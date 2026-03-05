Amenaza de Tiroteo Activa Protocolo de Seguridad en Facultad de Enfermería de UAdeC en Torreón

La tarde de este jueves 5 de marzo, la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de Coahuila en Torreón, activó el protocolo de seguridad luego de que presentara una amenaza de tiroteo.

La amenaza se realizó vía redes sociales hacia los alumnos de este plantel educativo. De manera inmediata se pidió el apoyo de las autoridades municipales, estatales y federales para atender oportunamente la situación.

La directora del plantel, Irma Andrade, interpuso la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. Mientras tanto, se lleva acabo una reunión con autoridades de seguridad, Protección Civil y Ministerio Público para crear un protocolo o filtro el día de mañana para garantizar la seguridad de los estudiantes.

Sería la segunda amenaza de tiroteo registrada el mismo día en escuelas de La Laguna.

Una fuerte movilización policiaca se registró la mañana del jueves 5 de marzo en el Instituto 18 de Marzo, en Gómez Palacio, luego de que se detectara una amenaza de tiroteo dentro del plantel educativo.

De acuerdo con la información, un estudiante encontró la amenaza y notificó a un maestro, lo que derivó en la evacuación preventiva de alrededor de mil 600 alumnos de secundaria y preparatoria. Autoridades educativas informaron que analizarían las condiciones de seguridad antes de determinar si las clases se reanuden mañana.

Amenaza provoca suspensión de clases en CBTIS 4 de Lerdo

Las clases en el CBTIS 4 de Lerdo, Durango, fueron suspendidas la mañana del martes 3 de marzo luego de que se detectara una amenaza de tiroteo escrita en uno de los baños del plantel.

El director de la institución, Efrén Pérez Ortega, informó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía y se solicitó apoyo de autoridades federales y de la Guardia Nacional. Además, autoridades de Seguridad Pública Municipal sostuvieron una reunión con directivos y padres de familia para definir acciones para reforzar la seguridad en el plantel.

Entre las medidas acordadas se contempló el operativo mochila, así como mayor presencia policial en los horarios de entrada y salida de los estudiantes. También se anunció la organización de pláticas dirigidas a alumnos y padres de familia.

