Hombre Golpea a Mujer en el Rostro con una Botella Dentro de Bar en Coahuila

Luciana García de 27 años, resultó gravemente lesionada después de recibir un golpe con una botella en el rostro por parte de un hombre identificado como Enrique Rodríguez. Los hechos ocurrieron en un bar ubicado sobre el bulevar Manuel Pérez Treviño en la colonia Suterm en Piedras Negras.

Según los primeros informes, el incidente se registró durante la madrugada de este viernes 6 de marzo alrededor de las 3:00 horas en la que el establecimiento ya debería haber estado cerrado.

Se informó que hasta el momento el bar no ha sido clausurado por los inspectores; sin embargo, personal de la Fiscalía ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes.

Muere joven tras ser golpeado afuera de bar en Saltillo

Un joven de 24 años murió en el Hospital Muguerza de Saltillo tras permanecer varios días hospitalizado por un golpe en la cabeza que sufrió en el estacionamiento de un bar ubicado al norte de la ciudad. La víctima fue identificada como Juan Carlos.

Los hechos ocurrieron durante la medianoche del 9 de febrero, cuando el joven salió del establecimiento y en el estacionamiento fue agredido por un hombre que lo golpeó en el rostro. Tras el impacto cayó al suelo y se golpeó la cabeza contra la banqueta, lo que le provocó un fuerte traumatismo.

Al día siguiente regresó al hospital y permaneció internado varios días. Posteriormente volvió a salir por decisión propia, pero el 15 de febrero reingresó tras presentar convulsiones. Dos días después sufrió un paro cardiorrespiratorio; fue reanimado e intubado, pero su estado de salud no mejoró y finalmente murió el 25 de febrero.

Detienen a Presunto Responsable de Golpear y Matar a Hombre Afuera de Bar en Saltillo

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que, tras analizar videos del establecimiento y de cámaras de vigilancia, se logró identificar al presunto agresor, José Salvador “N”, de 30 años. El hombre fue localizado en Torreón por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y trasladado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde fue vinculado a proceso por homicidio calificado y permanecerá en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.

