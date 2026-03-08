Marcha del 8M Reúne a Miles de Mujeres en Saltillo

Entre consignas, pancartas y paliacates morados, este domingo 8 de marzo, arrancó la Marcha del 8M en Saltillo, Coahuila. El contingente estuvo encabezado por víctimas de violencia y por familias de víctimas de feminicidio, como Laura y Serymar.

Se estimó que alrededor de 15 mil mujeres participaron en la marcha de este año, que recorrió el bulevar Venustiano Carranza y la calle Allende. Niñas, jóvenes y adultas mayores —muchas de ellas mujeres que nunca se atrevieron a denunciar—, así como mujeres en silla de ruedas y madres de familia, participaron en este movimiento feminista para conmemorar el Día Internacional de la Mujer.

Noticia relacionada: ¿Cuál Será la Ruta de la Marcha del 8M en La Laguna y Saltillo?

El contingente llegó hasta la Plaza de la Nueva Tlaxcala, donde colectivos feministas emitieron el pronunciamiento oficial.

Marcha del 8M contó con primeros auxilios en Saltillo

El comité organizador del movimiento en Saltillo, informó que durante la macha de este 8 de marzo, se tuvieron conformados y debidamente capacitados los equipos de seguridad, atención jurídica, primeros auxilios y primeros auxilios psicológicos.

Se recomendó a los asistentes activar su GPS y compartir su ubicación en tiempo real durante todo el tiempo que dure la marcha. Así mismo, proteger y a apoyar a las mujeres que lleven a infantes.

Emiten Recomendaciones para Mujeres que Asistirán a Marcha del 8M en Saltillo.

También se recomendó llevar agua, alimento, así como el celular cargado o una pila externa. De igual forma mencionaron que no se separen del contingente y en la medida de lo posible, regresar acompañadas a casa.

Historias recomendadas: