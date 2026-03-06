Muere Hombre de la Tercera Edad tras Chocar Contra Tráiler en Gómez Palacio

La tarde este vienes 6 de marzo del 2026, un hombre murió al quedar atrapado después de un accidente vehícular sobre la carretera a Jiménez en Gómez Palacio, Durango.

El accidente involucró a un tráiler y un automóvil conducido por Fernando, de 76 años, quien falleció en el lugar. El vehículo impactó la parte trasera del tráiler, quedando la parte delantera de la unidad aplastada.

Al lugar arribaron los servicios de emergencia quienes confirmaron el deceso del masculino e iniciaron los peritajes correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia de ley.

Mueren jóvenes después de chocar con tráiler en Durango

Dos jóvenes perdieron la vida la mañana del 2 de marzo tras verse involucrados en un accidente vial contra un tráiler en el kilómetro 49 de la carretera Durango-Torreón, a la altura del ejido Viborillas, en el municipio de Pánuco de Coronado.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras el reporte de testigos, pero confirmaron que los jóvenes ya no contaban con signos vitales. El conductor del tráiler fue detenido por elementos de la Guardia Nacional, mientras personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó el levantamiento de los cuerpos.

