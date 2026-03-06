Hombre Sufre Fractura de Brazo tras Ser Golpeado con Bate en Piedras Negras; Hay 2 Detenidos

Dos personas fueron detenidas luego de ser señaladas de presuntamente golpear y lesionar a un hombre con un bate de béisbol. Los hechos ocurrieron en la colonia Argentinas en Piedras Negras.

Al ser trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría, los médicos determinaron que la víctima presentaba una fractura en uno de sus brazos, además de las lesiones en la cabeza.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones y podrían ser vinculados a proceso ante un juez de control en las próximas horas.

Una fuerte riña entre dos familias se registró la noche del 25 de diciembre en la colonia La Amistad de Torreón, la cual dejó a dos personas lesionadas. El conflicto comenzó como una discusión entre una pareja sentimental, ambos de 19 años de edad, en la calle Lasalle, situación que posteriormente escaló a golpes.

Durante la pelea, en la que se utilizaron armas blancas y se registraron agresiones a puñetazos, Tomás Carreón, de 55 años, resultó con fractura en la nariz tras ser golpeado con un bate de béisbol.

Por su parte, Epigmenio Herrera, de 51 años, presentó una herida en la cabeza y diversas contusiones en el cuerpo. Ambos fueron trasladados a la clínica 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica.

