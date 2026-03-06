Conductor Estuvo a Punto de Arrollar a Personas que Cenaban en Puesto de Burritos en Torreón

Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este viernes 6 de marzo en el ejido El Águila en Torreón, cuando un conductor, presuntamente bajo el influjo del alcohol, estuvo a punto de atropellar a un grupo de personas que cenaban en un puesto de burritos ubicado sobre la banqueta.

El vehículo, fuera de control, se subió a la acera y se impactó contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La estructura no cayó debido a que quedó recargada en el anuncio de una tienda de conveniencia, lo que evitó una tragedia mayor.

Conductor Derriba Poste y Estuvo a Punto de Arrollar a Personas en Torreón.

Testigos relataron que el conducto intentó evadir una patrulla de vialidad que le había dado el alto, por lo que dio un giro brusco, perdió el control y derribó el poste desde su base.

El conductor identificado como José "N" fue detenido por Policías Estatales y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Vehículo arrolla a niño en colonia Vicente Guerrero en Saltillo

El pasado 30 de enero, un niño de 6 años resultó lesionado luego de ser atropellado mientras jugaba con sus hermanas en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo. El accidente ocurrió cuando el menor intentó cruzar la calle y fue impactado por un vehículo.

Noticia relacionada: Atropellan a Niño Mientras Jugaba con sus Hermanas en Saltillo

Tras el golpe, el niño logró ponerse de pie, pero momentos después se desvaneció en el camellón central. Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su valoración.

Historias recomendadas: