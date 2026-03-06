Realizan Operativo Mochila en Facultad de Enfermería tras Amenaza de Tiroteo en Torreón

Durante la mañana de este viernes 6 de marzo, corporaciones de seguridad como el Grupo Reacción Torreón (GRT) y la Policía Municipal, acudieron a la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) ubicada en la colonia Valle Dorado para realizar el operativo mochila.

Esto después del reporte de una amenaza de tiroteo en las inmediaciones del plantes. Minutos antes de las 7:00 horas se instaló el filtro para revisar cada una de las mochilas de los estudiantes que asistieron a clases.

Revisan Mochilas en Facultad de Enfermería de la UAdeC tras Amenaza de Tiroteo en Torreón.

Afortunadamente, las autoridades reportaron que no se encontró ningún objeto peligroso en las mochilas. Este protocolo se realizará con regularidad en el plantel para prevenir que se ponga en riesgo a la comunidad estudiantil.

Activan protocolo de seguridad en Facultad de Enfermería

La tarde del 5 de marzo, la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) en Torreón, activó su protocolo de seguridad luego de que circulara en redes sociales una amenaza de tiroteo dirigida a estudiantes del plantel.

Noticia relacionada: Amenaza de Tiroteo Activa Protocolo de Seguridad en Facultad de Enfermería de UAdeC en Torreón

Tras el reporte, autoridades municipales, estatales y federales fueron notificadas para atender la situación. La directora del plantel, Irma Andrade, presentó la denuncia ante el Ministerio Público y sostuvo una reunión con corporaciones de seguridad y Protección Civil para coordinar medidas preventivas.

Historias recomendadas: