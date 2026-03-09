Hombre le Arroja Aceite Hirviendo a su Pareja en Coahuila; Sufre Quemaduras de Segundo Grado

Una mujer sufrió quemaduras de segundo grado en el rostro luego de que su pareja sentimental presuntamente le arrojara aceite hirviendo por celos. Los hechos ocurrieron el pasado sábado 7 de febrero, cuando una menor pedía auxilio en un domicilio ubicado en la calle Alfredo Breceda, en la colonia 24 de Agosto en Piedras Negras, Coahuila.

La niña alertó que su madre había sido golpeada y que su expareja, identificado como Antonio, le había lanzado aceite hirviendo al rostro. El hecho provocó una intensa movilización policiaca para localizar y detener al responsable; sin embargo, esto no fue posible.

Hasta el momento, autoridades de la Fiscalía continúan con su búsqueda. El sospechoso es presuntamente originario de Honduras. La víctima ya presentó la denuncia formal correspondiente, por lo que se investiga un posible delito grave.

Mientras tanto, la afectada continúa recibiendo atención médica en el Hospital General Dr. Salvador Chavarría, en la ciudad de Piedras Negras.

Hombre le arroja aceite hirviendo a su pareja y agrede a menor en Gómez Palacio

Un hombre de 31 años fue detenido por elementos de seguridad luego de agredir a su pareja y a una menor de cuatro años en un domicilio de la colonia Hortensias, en Gómez Palacio, Durango. De acuerdo con los reportes, el sujeto golpeó a la mujer y presuntamente le arrojó aceite caliente.

Noticia relacionada: Detienen a Hombre por Arrojarle Aceite Hirviendo a su Hija y Pareja en Gómez Palacio

Paramédicos brindaron atención a la mujer, identificada como Georgina, y a su hija de cuatro años, quienes presentaron diversas lesiones. En tanto, el presunto agresor, identificado como José “N”, fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades correspondientes por el delito de violencia familiar.

Historias recomendadas: