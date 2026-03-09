Enjambre de Abejas Ataca a Habitantes en Ejido de Viesca

La tarde del pasado domingo 8 de marzo del 2026, un enjambre de abejas atacó a un grupo de personas en el ejido Nuevo Reynosa, perteneciente al municipio de Viesca, Coahuila.

Cinco personas resultaron afectadas por las picaduras, una de ellas fue trasladada al Hospital General de Matamoros para recibir atención médica. El incidente fue reportado a las 16:20 horas, por lo que personal de Protección Civil de Viesca acudió al lugar para brindar apoyo.

Al llegar, se informó que las abejas ya habían sido repelidas, por lo que se procedió a evaluar a las personas afectadas. Los lesionados fueron identificados como Jonatan “N”, San Juana “N”, Juan “N”, Pedro “N” y José Guadalupe “N”, siendo este último quien requirió traslado al hospital.

El área fue acordonada y se dieron indicaciones al juez del ejido para suspender actividades en el establecimiento. El director de Protección Civil de Viesca quedó a cargo de la situación.

Abejas atacan a estudiantes de la primaria Justo Sierra en Matamoros, Coahuila

La directora de una primaria y dos alumnos resultaron con picaduras luego de un ataque de abejas registrado la tarde del 6 de octubre de 2025 en el municipio de Matamoros, Coahuila. El incidente ocurrió en la primaria Justo Sierra, lo que provocó la movilización de elementos de Bomberos y Protección Civil.

Las autoridades atendieron a los afectados, entre ellos la directora María Eugenia Sifuentes, quienes fueron reportados fuera de peligro. Personal de Protección Civil delimitó el área, mientras que Bomberos se encargó de controlar la situación para evitar nuevos riesgos dentro del plantel.

