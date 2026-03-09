Motociclista Pierde el Control y Cae a Barranco en Gómez Palacio; Se Reporta Grave

Un motociclista de 47 años resultó gravemente lesionado después de que perdiera el control de su unidad y caer a un barranco en la zona rural de Gómez Palacio, Durango.

El lesionado fue identificado como Juan Méndez, quien circulaba por la carretera Gregorio García-ejido Arcinas cuando, al tomar una curva, perdió el control del vehículo y terminó fuera del camino.

El hombre fue trasladado a la Clínica 46 del IMSS, donde ingresó con traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones. La Vicefiscalía de Durango abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido.

Mujer resulta lesionada tras accidente de motocicletas en Lerdo

La noche de este domingo 8 de marzo del 2026, se registró un accidente de motocicletas en el centro de la ciudad de Lerdo, Durango, que dejó como saldo a una mujer lesionada.

María Angélica de 42 años fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a la Clínica 46 del Seguro Social para su valoración luego de ir a bordo de una motocicleta que impactó a otra unidad en la intersección de Zaragoza Guerrero del centro de la ciudad.

Ambos vehículos fueron puestos a disposición de las autoridades y agentes de peritos quienes se encargaron de levantar el incidente.

