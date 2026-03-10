Muere Bebé de 1 Año Ahogado al Caer a Tina con Agua en Torreón

Un trágico accidente en la colonia Cerro de la Cruz de Torreón, terminó con la vida de un bebé de 1 año y 6 meses de edad, quien se ahogó después de caer en una tina con agua.

El incidente ocurrió el pasado domingo 8 de marzo, alrededor de las 17:00 horas, cuando el menor se encontraba en una parte de su domicilio y cayó accidentalmente en el recipiente.

Los padres lo trasladaron a las instalaciones de la Cruz Roja, para recibir atención especializada pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, el bebé no pudo ser reanimado.

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) inició una investigación y el cuerpo del infante fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para determinar la causa exacta del fallecimiento.

Niña es hospitalizada tras ingerir sustancia química en Piedras Negras

Una niña de un año y siete meses fue hospitalizada luego de ingerir presuntamente una sustancia química dentro de su casa en la ciudad de Piedras Negras. El incidente ocurrió cuando la menor tomó el producto durante un descuido en el interior del domicilio ubicado en la colonia Acoros, Sector Dos.

Tras lo ocurrido, la niña fue trasladada al Hospital General de Zona Número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde recibió atención médica y su estado de salud fue reportado como estable.

