Muere Mujer de la Tercera Edad en Accidente Volcadura en Autopista Saltillo-Torreón

Una mujer de la tercera edad de aproximadamente 70 años perdió la vida y dos personas más resultaron heridas después de un accidente volcadura de una camioneta en la autopista Saltillo-Torreón.

El accidente ocurrió este martes 10 de marzo en el kilómetro 23, a la altura del municipio de General Cepeda, cuando el conductor perdió el control del vehículo, se salió del camino y la unidad terminó volcándose.

Muere Mujer de la Tercera Edad al Volcar en Autopista Saltillo-Torreón.

Paramédicos confirmaron el fallecimiento de la mujer en el lugar. Entre los heridos se encuentra un hombre de 70 años y una mujer de alrededor de 30, ambos fueron trasladados a la clínica del ISSSTE en Saltillo para recibir atención médica.

Se dio a conocer que las víctimas se trasladaban desde Parras de la Fuente con dirección a la ciudad de Saltillo. Peritos de la Fiscalía General del Estado (FGE) realizaron el levantamiento del cuerpo y realizaron las diligencias correspondientes.

Camioneta vuelca en barranco en antigua carretera a Monclova; muere una mujer

Un accidente vial ocurrido en la carretera federal 57, en el tramo conocido como Antigua a Monclova, dejó como saldo una mujer sin vida y dos personas lesionadas. El percance se registró a la altura del kilómetro 21, cerca de la presa Palo Blanco, cuando una camioneta en la que viajaba una familia se salió del camino y cayó a un barranco.

De acuerdo con los reportes, el conductor perdió el control de la unidad al tomar una curva mientras el pavimento se encontraba mojado por la lluvia. Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la mujer.

