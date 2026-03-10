Activan Protocolo de Seguridad en Primaria por Disparos en Saltillo

Tras registrarse detonaciones de arma de fuego al aire en la colonia Lomas del Refugio en Saltillo, presuntamente derivadas de una serie de riñas, vecinos del sector manifestaron incertidumbre y preocupación ante la situación ocurrida durante el incidente.

Uno de los lugares que se vio afectado fue la escuela primaria “Alfonso Cepeda Salas”, ubicada sobre la calle Bolivia, dentro de la misma colonia, donde los directivos activaron de inmediato los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias.

De acuerdo con reportes, debido a la cercanía del plantel con el punto donde se escucharon las detonaciones, personal docente pidió a los alumnos resguardarse dentro de las aulas con el objetivo de mantenerlos protegidos mientras se controlaba la situación en el exterior.

La medida permitió que los estudiantes permanecieran a salvo dentro de las instalaciones, mientras autoridades y personal escolar se mantenían atentos ante cualquier posible riesgo.

Disparos y operativo en el sur de Saltillo dejan ocho personas detenidas

Un operativo policiaco se registró poco después del mediodía en el sur de Saltillo, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en la colonia Lomas de Lourdes. De acuerdo con los informes, el hecho estuvo relacionado con la presunta agresión contra un hombre ocurrida en la colonia Niños Héroes.

Noticia relacionada: Disparos Provocan Movilización Policiaca al Sur de Saltillo

Durante el operativo, los agentes detuvieron a varias personas presuntamente involucradas. Uno de los sospechosos intentó huir y fue localizado posteriormente en la colonia Lomas del Refugio, donde policías realizaron disparos al aire para dispersar a un grupo de individuos que intentaba impedir su arresto.

