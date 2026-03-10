Joven Muere Arrollado por Autobús de Pasajeros al Cruzar Carretera Gómez Palacio-Jimenez

Un trágico accidente vial se registró la noche del lunes 9 de marzo en la carretera Gómez Palacio a Jiménez, a la altura del ejido 6 de octubre cuando un joven de 19 años murió al ser arrollado por un autobús de pasajeros.

Según los peritajes, Jose Rosales intentaba cruzar la carretera con su motocicleta cuando fue impactado por el camión de pasajeros que circulaba con preferencia sobre la vialidad.

Joven de 19 Años Muere Atropellado por Autobús en Carretera Gómez Palacio-Jiménez.

El conductor del transporte, Omar "N" de 37 años, fue resguardado por las autoridades mientras se realizan las investigaciones correspondientes y se deslindan las responsabilidades.

Menor resulta lesionada tras ser arrollada por camión de ruta Gómez Palacio-Lerdo

El pasado Una menor de edad resultó lesionada luego de ser atropellada por un camión de pasajeros de la ruta Gómez Palacio-Lerdo cuando descendía de la unidad en calles de Lerdo, Durango.

Noticia relacionada: Menor es Arrollada por Camión de Ruta en Lerdo

El accidente ocurrió en la avenida Manuel Lerdo de Tejada y calle Melquiades, en la colonia Carmen Carreón. La menor, identificada como Evelyn Renata, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. Horas más tarde, autoridades lograron asegurar al conductor del camión, Fernando “N”, junto con la unidad.

Historias recomendadas: