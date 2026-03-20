Hallan Feto Humano Dentro de Contenedor de Basura en Gómez Palacio

El pasado jueves 19 de marzo, un empleado del servicio de limpieza de Gómez Palacio encontró un feto humano dentro de un bote de plástico en un contenedor de basura en la cerrada Amatista. El hallazgo ocurrió mientras el trabajador realizaba su labor en el sector.

Sin embargo, se supo que la primera en ver el feto fue una menor de edad, vecina del lugar, quien salió a tirar la basura el miércoles al mediodía. Según su madre, la menor pensó que se trataba de algún tipo de acto de brujería y, asustada, no dijo nada en un primer momento, hasta que posteriormente reportó el hecho.

El empleado del servicio de limpieza fue quien finalmente avisó a una vecina, Daniela, quien llamó al número de emergencias. Personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Vicefiscalía de La Laguna acudió al lugar y realizó las diligencias correspondientes.

Los restos humanos encontrados correspondían a un feto femenino de aproximadamente cinco meses de gestación, el cual se encontraba al interior de un frasco con líquido para evitar su descomposición.

Los restos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar los estudios correspondientes.

Elote hirviendo cae sobre bebé en Piedras Negras

Un bebé de tres meses sufrió quemaduras en el pie derecho luego de que un elote hirviendo le cayera accidentalmente, tras un percance vial ocurrido la noche del 11 de febrero en la colonia Villas del Carmen en Piedras Negras. El menor fue trasladado a un hospital, donde recibió atención médica y fue reportado en condición estable.

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El incidente ocurrió cuando sus padres regresaban de comprar alimentos y, durante el trayecto, el producto caliente terminó sobre el bebé. Tras las investigaciones correspondientes, autoridades confirmaron que se trató de un accidente.

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