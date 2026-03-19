FGED Investiga Hallazgos de Cráneos con Presuntos Mensajes de Brujería en Gómez Palacio

La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) inició una investigación luego de los recientes hallazgos de cráneos con mensajes alusivos a brujería, localizados en la ciudad de Gómez Palacio, Durango.

FGED Abre Investigación por Cráneos con Mensajes de Brujería Localizados en Gómez Palacio.

Hombre de la tercera edad encuentra cráneo en plaza pública de Gómez Palacio

El primer caso se registró la mañana del 2 de marzo de 2026, fue localizado un cráneo humano en la Plaza Fundadores, en el centro de Gómez Palacio, lo que generó la movilización de autoridades. El hallazgo fue realizado por un hombre de 64 años que caminaba por el lugar, quien detectó los restos junto a una cartulina con un mensaje.

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El cráneo, de aspecto antiguo y sin mandíbula, fue asegurado y trasladado al Servicio Médico Forense para su análisis. En tanto, autoridades estatales iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el origen de los restos y dar con quien los dejó en la vía pública.

Localizan cráneo en periférico de Gómez Palacio

El segundo caso ocurrió la mañana del 15 de marzo, fue localizado un cráneo humano en un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la colonia Fidel Velázquez, en Gómez Palacio. El hallazgo fue realizado por una persona que transitaba por el sitio, quien dio aviso a las autoridades.

Elementos de distintas corporaciones acudieron para asegurar el área y retirar los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense para su análisis. De acuerdo con los primeros reportes, se trataba de un cráneo antiguo, por lo que las autoridades iniciaron una investigación para determinar su procedencia, sin descartar posibles prácticas esotéricas.

Ante estos hechos, la Fiscalía Estatal, busca determinar el origen de los restos y el posible vinculo entre ambos casos, además de analizar los mensajes encontrados junto a los cráneos.

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