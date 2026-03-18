Un accidente vial se registró la mañana de este miércoles 18 de marzo en la intersección de las calles Nogal Americano y Nuez Criolla en la colonia Rincón de los Nogales en Torreón. El incidente ocurrió alrededor de las 7:35 horas, generando movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

De acuerdo con el reporte, un hombre, al maniobrar su camioneta, accidentalmente pasó una de las llantas sobre el pie de su hijo de 12 años. Tras lo ocurrido, el propio padre solicitó el apoyo de las autoridades mediante una llamada de emergencia.

Padre Atropella por Accidente a su Hijo de 12 Años en Torreón.

Al lugar acudieron elementos de Seguridad Pública, peritos municipales y personal de Protección Civil, quienes brindaron atención inicial al menor. Posteriormente, el niño fue trasladado a un hospital de la localidad para recibir atención médica especializada.

Menor resulta lesionada tras ser atropellada por camión en Lerdo

Una menor de edad resultó lesionada la tarde del 19 de febrero, luego de ser atropellada por un camión de ruta cuando descendía de la unidad en calles de la colonia Carmen Carreón en Lerdo.

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Tras el incidente, el conductor fue ubicado y detenido metros más adelante junto con el camión. La menor, identificada como Evelyn Renata, fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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