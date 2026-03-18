Autoridades Sanitarias Confirman Muerte de Niña por Rickettsia en Torreón

La Jurisdicción Sanitaria Número 6 informó que la causa de muerte de una niña de 9 años del Fraccionamiento Ana en Torreón, fue a causa de rickettsia. Se informó que la menor falleció a causa de las complicaciones de salud que derivaron de la picadura de una garrapata, situación que no fue atendida a tiempo.

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Los exámenes médicos fueron realizados a toda la familia y la menor fue la única que dio positivo a esta enfermedad. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 6 mencionó que la detección y tratamiento oportuno son clave para evitar complicaciones.

La autoridad sanitaria exhortó a la población a tomar medidas preventivas y no minimizar los síntomas que provocan la rickettsia.

Síntomas de la rickettsia

De acuerdo con información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que la rickettsiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ochos especies de bacterias del género de rickettsia, se transmite principalmente por pulgas, piojos y garrapatas.

Fiebre

Dolor de cabeza

Vómito

Falta de apetito

Erupciones cutáneas

Dolor abdominal

Diarrea

Algunas de las medidas de prevención para evitar las garrapatas son limpiar tu casa, revisar tu cama periódicamente, fumigar tu hogar al menos dos veces por año, así como evitar pilas de madera.

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